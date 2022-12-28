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На платформе UNITED24 собрали более $2,6 млн на генераторы для украинских больниц

28 декабря, 2022 среда
18:22
Общество

Для украинских больниц на сайте глобальной инициативы по поддержке Украины UNITED24 собрали более $2,6 млн, 516 генераторов уже приобрели

Об этом информируют на странице UNITED24.

В рамках сбора LIGHT UP UKRAINE удалось собрать 2668771 доллар на генераторы для украинских больниц.

"Первые 516 генераторов уже приобрели! Это значит, что героические украинские медики смогут спасать жизнь не при свете фонариков", - пишут в пресс-службе.

Цель – $10 млн.

Внести свой вклад .

Кроме того, киберспортсмены NAVI собрали на медицинские нужды Украины $500 тысяч, в том числе авто скорой помощи. Из них более 100 тыс. долларов задонатил владелец Максим Криппа и еще 100 тыс. долларов пожертвовал игрок команды Александр s1mple Костылев.

Около $100 тыс. NAVI собрали в рамках кампании BORN TO BE BRAVE – благотворительном турнире, в котором приняли участие киберспортсмены из разных стран мира.

  • Напомним, платформа UNITED24 начала сотрудничать с официальным импортером BMW в Украину.
  • Лимитированную коллекцию колонок установили в магазинах бренда в Европе с призывом поддерживать Украину и донатить через UNITED24.
  • Spotify переименовал плейлист Music of Ukraine в UNITED24: Music For Ukraine. В него войдут новые песни. Также платформа создает новый способ поддержки Украины.
  • В рамках проекта "24 000 друзей Украины" благотворители из разных стран могут оформить ежемесячную подписку на UNITED24 за 24 доллара.
  • 5 сентября сообщалось, что к благотворительной платформе United24 присоединились послы из 110 стран мира, которые собрали почти $200 млн .
  • 18 октября произошло очередное расширение платформы United24, к которой присоединился известный боксер Александр Усик. Также послами являются Андрей Шевченко, Элина Свитолина, Imagine Dragons, креативный директор Balenciaga Демна, Лиев Шрайбер, Барбра Стрейзанд и Марк Гэмилл.
  • 29 ноября президент Украины Владимир Зеленский встретился с Александром Усиком, Андреем Шевченко и другими послами фандрейзинговой платформы United24. Усик рассказал о мероприятии в Лос-Анджелесе, во время которого гранитный отпечаток его боксерской перчатки был продан на благотворительном аукционе за $100 тыс. После этого неизвестный покупатель попросил подарить ее Зеленскому.
  • 30 ноября на официальной странице глобальной инициативы по поддержке Украины сообщили, что профессиональный боксер Александр Усик выделил $50 тыс. на генераторы для украинских больниц.
  • 1 декабря немецкий дизайнер Вильде анонсировал рождественский сбор через UNITED24 на генераторы для украинских больниц.

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