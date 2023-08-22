На платформе Netflix показали украинский трейлер фильма "Пресмыкающиеся"
Американский провайдер медийных услуг Netflix показал трейлер к криминальной драме "Пресмыкающиеся" на украинском языке
Об этом пишет пресс-служба .
Фильм "Пресмыкающиеся" показывает ужасную тайну, которую раскрывает детектив из маленького городка во время расследования жестокого убийства.
Лента обещает быть напряженным триллером с элементами фантастики и ужасов.
Главный герой Бенисио дель Торо – детектив. В фильме также снялись Джастин Тимберлейк как его напарник и Алисия Сильверстоун как журналистка, помогающая им раскрыть правду.
Премьера фильма состоится 6 октября на Netflix.
- 17 августа стриминговая платформа Netflix поделилась трейлером своей будущей аниме-адаптации "Скотт Пилигрим готов к битве".
- Также 19 августа вышел украинский трейлер нового сериала "Позор", рассказывающий о жизни 17-летней девушки, мечтающей стать гип-гоп звездой.
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