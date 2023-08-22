На платформе Netflix показали украинский трейлер фильма "Пресмыкающиеся"

Об этом пишет пресс-служба .

Фильм "Пресмыкающиеся" показывает ужасную тайну, которую раскрывает детектив из маленького городка во время расследования жестокого убийства.

Лента обещает быть напряженным триллером с элементами фантастики и ужасов.

Главный герой Бенисио дель Торо – детектив. В фильме также снялись Джастин Тимберлейк как его напарник и Алисия Сильверстоун как журналистка, помогающая им раскрыть правду.

Премьера фильма состоится 6 октября на Netflix.