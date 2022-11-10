На пешеходном "мосту Кличко" в Киеве после российского обстрела восстановили почти все стекло и чинят освещение перил
На пешеходно-велосипедном мосту в столице заменили почти все поврежденное в результате попадания российской ракеты стекло
Об этом написал в фейсбуке городской голова Киева Виталий Кличко .
"Восстанавливаем наш пешеходно-велосипедный мост! Стекло для перильной ограды и напольное стекло изготовили и доставили. И уже специалисты устанавливают новые стеклянные элементы вместо поврежденных взрывом российской ракеты", - пишет Кличко.
Из 16 элементов напольного стекла уже заменили 14. Также ремонтируют освещение перил.
Мэр напомнил, что работники Киевавтодоргорода сразу после ликвидации последствий взрыва 10 октября подробно осмотрели конструкцию моста. Она оказалась невредимой.
"Наш мост выстоял! И уже вскоре киевляне и гости столицы смогут снова гулять по нему и любоваться прекрасными видами нашего несокрушимого города", - добавил Кличко.
- 10 ноября депутаты Киевского городского совета поддержали переименование в еще 11 улиц, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым.
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