Об этом написал в фейсбуке городской голова Киева Виталий Кличко .

"Восстанавливаем наш пешеходно-велосипедный мост! Стекло для перильной ограды и напольное стекло изготовили и доставили. И уже специалисты устанавливают новые стеклянные элементы вместо поврежденных взрывом российской ракеты", - пишет Кличко.

Из 16 элементов напольного стекла уже заменили 14. Также ремонтируют освещение перил.

Мэр напомнил, что работники Киевавтодоргорода сразу после ликвидации последствий взрыва 10 октября подробно осмотрели конструкцию моста. Она оказалась невредимой.

"Наш мост выстоял! И уже вскоре киевляне и гости столицы смогут снова гулять по нему и любоваться прекрасными видами нашего несокрушимого города", - добавил Кличко.