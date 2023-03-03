На первый в мире флот морских дронов собрали уже полмиллиарда гривен
Люди со всего мира присылали донаты на первый в мире флот морских дронов, всего через платформу United24 собрали на инициативу уже полмиллиарда гривен
Об этом рассказал руководитель развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник в интервью Укринформу.
"С начала введения инициативы в нее присоединились более 50 различных компаний. Сумма добровольных взносов на первый в мире флот морских дронов уже пересекла отметку в 500 млн гривен", - утвердил он.
В частности, чиновник отметил, что только литовцы вместе с журналистом Андриусом Тапинасом смогли собрать средства на три таких аппарата, которые назвали: Peace Да, Peace Дец и Peace Дюк.
- 1 ноября Владимир Зеленский объявил о сборе на украинский флот морских дронов на фандрейзинговой платформе UNITED24. К вечеру уже собрали деньги на первый беспилотник – он будет называться "Херсон".
- $250 тыс. на второй дрон 11 ноября собрали литовцы, ранее офировавшие Украине "байрактор". А к концу суток собрали средства на три дрона: к инициативе присоединились пять ІТ-компаний.
- Менее чем через неделю в Украине собрали средства на 25 морских дронов.
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