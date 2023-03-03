На первый в мире флот морских дронов собрали уже полмиллиарда гривен

Об этом рассказал руководитель развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник в интервью Укринформу.

"С начала введения инициативы в нее присоединились более 50 различных компаний. Сумма добровольных взносов на первый в мире флот морских дронов уже пересекла отметку в 500 млн гривен", - утвердил он.

В частности, чиновник отметил, что только литовцы вместе с журналистом Андриусом Тапинасом смогли собрать средства на три таких аппарата, которые назвали: Peace Да, Peace Дец и Peace Дюк.