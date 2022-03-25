На перроне Вильнюсского вокзала, где останавливаются транзитные поезда из Москвы, открыли выставку фотографий войны в Украине
На вокзале в Вильнюсе, где останавливаются поезда из Москвы, открылась выставка фотографий, показывающих войну в Украине. Так хотят привлечь внимание россиян к тому, что происходит в Украине
Об этом сообщает Литовская железная дорога.
На перроне разместили 24 фотографии, отражающие реальность войны.
"Эта выставка имеет целью распространить информацию о войне, которую ведут российские власти. Мы подобрали образы, эмоционально передающие строгую реальность, с которой сейчас сталкивается народ Украины. Этой выставкой мы хотим как можно шире распространить сообщения о том, что в свободной стране невозможно сбежать от реальности. Мы хотим поблагодарить как режиссера Эвалдаса Кубилиса за идею этой выставки, и коллег Максима Дондюка и Евгения Малолетко за отправку фото с самых горячих точек – Киева и Мариуполя", – сказал президент Клуба фотографов Литвы Йонас Стаселис.
Поезда, курсирующие между Калининградской областью и остальной Россией, следуют через Вильнюс. Железнодорожники хотят привлечь внимание пассажиров этих поездов к российскому полномасштабному вторжению. Они планируют каждый раз останавливать транзитные российские поезда.
- Напомним, ранее в Вильнюсе на заборе посольства РФ написали "Слава Украине".
- Также в столице Литвы установили новые дорожные знаки в поддержку Украины. На них изображены "послания" к украинцам и белорусам.
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