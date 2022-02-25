На период военных действий можно найти жилье на Западе Украины: волонтеры создали сайт
Группа волонтеров за сутки разработала сайт, на котором можно подать заявку на поиск временного убежища, а тот, кто готов принять у себя дома семью, которая ищет защиты, может в свою очередь заявить об этом
Название такого сайта "Прихисток", передает Еспресо.TV.
Отмечается, что сайт сможет работать эффективно при условии, что количество предложений убежища будет равно количеству просящих защиты.
"Сегодня все мы должны быть максимально собраны, объединены и поддерживать друг друга", – говорится на сайте.
Если у вас есть помещение, в котором вы готовы приютить сограждан в тяжелой ситуации – нажмите на кнопку "Предоставить жилье".
Если вы нуждаетесь в убежище - жмите кнопку "Найти жилье".
"Украинцы, давайте в это тяжелое время объединяться и помогать друг другу!", - отмечают учредители сайта.
- Напомним, что Молдова начала принимать беженцев из Украины.
- Польша разворачивает пункты приема беженцев из Украины.
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