Об этом он рассказал в интервью одному украинскому СМИ.

Умеров отметил, что там были не только российские спецслужбы, но и беларусские, и что они следили не только за россиянами, но и за украинской делегацией.

"Я не знаю, там очень много было спецслужб. Думаю, что там и беларусские, и российские спецслужбы были. Они сидели позади их делегации, где-то 10 человек было. Эти люди следили, что-то спрашивали, смотрели, как мы отвечаем, что делаем, что берем, что-то записывали", - рассказал Умеров.

Он также отметил, что делегация РФ действительно верила в пропагандистские измышления - "денацификацию", иностранные базы и притеснения русского языка. По словам переговорщика, Россия планировала просто запугать украинскую делегацию, поэтому ее представители были удивлены, когда украинская сторона начала отстаивать свои взгляды.

"Мы тогда спрашивали: чего вы вообще начали все это? Какая была логика, что вы начали полномасштабную войну? Я уже не помню точно всего, но они говорили об этой "денацификации". Мы говорим: вы где-то нацистов здесь видели? Посмотрите на наш состав, где вы здесь видите нацистов? Во-вторых, они говорили о русском языке. Тогда мы говорим – что не так? Когда надо, мы говорим по-русски", - вспоминает Умеров.

Он отметил, что к концу переговоров российская делегация даже начала менять свою позицию.

"И когда они начали слушать ответы, которые не существуют в их парадигме, россияне начали удивляться. То есть люди их не боятся, разумно аргументируют, жестко относятся ко всем глупостям. Так они начали немного менять свою позицию", - подчеркнул он.

Первый раунд переговоров с РФ состоялся еще в начале полномасштабного вторжения, 1 марта, и не принес никаких результатов. После ряда переговоров, не принесших желаемых результатов, 4 июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина возобновит переговоры с Россией, когда она прекратит наступление на Донбассе, ракетные обстрелы украинских городов и шантаж.

30 сентября президент Владимир Зеленский заявил , что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ею управляет Владимир Путин.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Украина не будет вести какие-либо переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

6 октября в России была предложена альтернатива переговорам президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

"Меньше фантазий – больше реалий": 9 октября советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на призывы РФ к переговорам.

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