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На передовую в бригады Десантно-штурмовых войск передали новые пикапы и снаряжение для бойцов.

2 мая, 2022 понедельник
17:52
война с Россией

В подразделения Десантно-штурмовых войск на фронте передали новые автомобили, а также 7 тонн необходимого снаряжения – бронежилеты, шлемы, бензопилы, амуницию, турникеты и ИПП

Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность" .

Из 18 автомобилей, которые были приобретены на средства Фонда Порошенко и волонтеров ОО "Дело громад" и "Res_Publika. Братья по Оружию", 16 передали десантникам, еще 2 - в подразделения терробороны.

Ветеран войны против российской агрессии, депутат Киевсовета Александр Погребиский побывал в одном из подразделений 95-й бригады, куда доставили 4 автомобиля. "Мы сейчас в 95-й бригаде, передали автомобили", – рассказывает Погребиский.

"Машина новая, машина хорошая, экономная. Все есть, всего хватает. Нафарширована полностью. Тем более супер, что это пикап. Есть возможность установить сзади ДШК, ПТРК – что угодно. Я считаю, что для нашего подразделения это супер", – говорит водитель-десантник. Боец поблагодарил всех волонтеров, которые поддерживают ВСУ во время войны.

"И один кунг на 95-ю бригаду. Так как мы с пустыми руками не ездим, то здесь ИПП для медиков, ну и сигареты для ребят", - показывает Погребиский загруженный автомобиль.

"Один пикапчик уже поехал прямо туда, где горячо", – говорит Александр Погребиский.

"Общаясь с нашими военными, с представителями штурмовых групп, используя опыт 2014-2015 годов, мы приняли решение поставить новые автомобили, новые пикапы, гарантированно проходящие несколько лет, полноприводные, мощные", - объяснял Петр Порошенко.

Волонтер Юрий Бирюков в Facebook отчитался, что кроме 16 автомобилей воинам-десантникам привезли необходимое снаряжение на сумму почти 4 млн грн. "15 бензопил, 300 пар сапог, 2 планшета Sigma, 100 шлемов, 100 броников (80 мультикам + 20 койот комплект), ИПП 1040, раскладушки 145, форма весь пиксель + весь скиф 267, трусы 100, 1 150 штук, "таланы" летние 250 пар, карематы - 185, усилители мобильной связи 3 комплекта, турникеты - 35, кровоостанавливающие комплекты - 100, ноши - 5, пончо + дождевики - 81 шт, перчатки Mechanix - 100 (мульт ), боевая рубашка – 400, поло M-Tac – 100 шт, Аутел EVO II и еще других мелочей”, – перечислил Бирюков.

"Главной изюминкой поездки, кто бы сомневался, были пикапы JAC. Вести колонну новеньких авто в таких камуфляжных цветах просто приятно. Приятно, когда прохожие машут нам и сигналят, приятно, когда на блокпостах говорят "Ой, я вчера видел новости об этих машинах". Но особый кайф от оживления внутри бригад, когда эти пикапы заходят на базы ДШВ", - делится подробностями поездки к ребятам волонтер.

"Груз порадовал не меньше. Экипажи в ООС еще с прошлого года, а значит - формы нет, а нынешняя изношенная; обувь нет, а нынешняя изношенная", - констатирует Бирюков.

"Простая математика поездки – 8 240 679 гривен стоимость груза. Более половины этой суммы уплатил Фонд Порошенко. И таких сумм, таких платежей, таких грузов – только за последние два месяца было десятки. Груз доставлен, друзья обнялись, кофе выпили. Мы – дома . Собираю следующий груз", - пишет волонтер. Он поблагодарил всех небезразличных украинцев, приобщившихся к сбору средств.


Как отметил Петр Порошенко, 18 пикапов - это только начало программы: "Для нас принципиально, чтобы каждая бригада, которая сейчас воюет на фронте, была присоединена к этой программе, чтобы им была предложена в случае необходимости наша помощь. Начать по понятным причинам мы приняли решение с десантно-штурмовых.И начать именно с Востока и Юга.А будет еще, открою тайну, и о военных грузовиках в будущем.Мы сейчас этим занимаемся.И возможно о бронетехнике в будущем.И мы этим займемся.По крайней мере, мы все делаем для того, чтобы это удалось", – говорит Петр Порошенко.
 
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Европейская солидарность
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