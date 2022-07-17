На передовой погиб экс-чемпион Украины по водному поло Виталий Лисун
Во время боевых действий в Сумской области погиб экс-чемпион Украины, тренер по водному поло Виталий Лисун
Об этом сообщает всеукраинская общественная организация "Федерация водного поло Украины".
Как отмечается, Лисун был добровольцем и проходил военное обучение за границей.
"С начала полномасштабного вторжения Виталий Лисун решил защищать государство. Не дожидаясь повестки, он добровольно пошел в военкомат и вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, чтобы защищать Родину от российского врага. Проходил военное обучение сперва за границей, а затем отправился на передовую, где выполнял боевіе задания", – пишут в Федерации.
Прощание с Виталием состоится завтра в 10:45-11:00 на Берковецком кладбище у входа в церковь, пишет столичная газета "Вечерний Киев" .
Справка
Виталий Лисун – государственный тренер Украины, судья национальной категории по водному поло.
Работал в Комитете по семье, молодежи и спорту Украины в 2001-2003 годах.
До 2007 года был старшим тренером по прыжкам в воду.
Виталий много лет работал секретарем федерации водного поло Украины.
С 2010 года и до полномасштабного вторжения России в Украину занимал должность государственного тренера Украины.
9-летний сын Виталия Алексей продолжил увлечение отца и занимается водным поло в "Динамо Киев".
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