Об этом сообщает всеукраинская общественная организация "Федерация водного поло Украины".

Как отмечается, Лисун был добровольцем и проходил военное обучение за границей.

"С начала полномасштабного вторжения Виталий Лисун решил защищать государство. Не дожидаясь повестки, он добровольно пошел в военкомат и вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, чтобы защищать Родину от российского врага. Проходил военное обучение сперва за границей, а затем отправился на передовую, где выполнял боевіе задания", – пишут в Федерации.

Прощание с Виталием состоится завтра в 10:45-11:00 на Берковецком кладбище у входа в церковь, пишет столичная газета "Вечерний Киев" .

Справка

Виталий Лисун – государственный тренер Украины, судья национальной категории по водному поло.

Работал в Комитете по семье, молодежи и спорту Украины в 2001-2003 годах.

До 2007 года был старшим тренером по прыжкам в воду.

Виталий много лет работал секретарем федерации водного поло Украины.

С 2010 года и до полномасштабного вторжения России в Украину занимал должность государственного тренера Украины.

9-летний сын Виталия Алексей продолжил увлечение отца и занимается водным поло в "Динамо Киев".

Под Бахмутом на войне погиб бывший украинский футболист Сергей Баланчук.

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