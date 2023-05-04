На передовой находятся 5 тысяч украинских женщин
Сегодня в ВСУ 42 тысячи женщин-военнослужащих, а вместе с гражданскими работницами – 60 тысяч
Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Маляр встретилась с командой советников по гендерным вопросам Вооруженных сил Украины и обсудила с ними вопросы гендерного равенства в рядах ВСУ.
"Полномасштабное вторжение поставило в этой теме нас перед новыми вопросами и вызовами. Сегодня в ВСУ 42 тысячи женщин военнослужащих, а вместе с гражданскими работницами 60 тысяч. Из них 5 тысяч на передовой. К сожалению, 107 женщин погибли и ранены", - сообщила. Моляр.
Чиновница отметила, что украинские женщины защищают государство так же как и мужчины.
"Но равенство – это, конечно, не только о женщинах. Скажем, у нас есть мужчины, которые по решению суда единолично воспитывают детей, но вместе с тем подлежат мобилизации", – добавила Маляр.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр считает , что украинская военная медицина на сегодняшний день не имеет аналогов в мире. Наши врачи учат коллег из-за границы.
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