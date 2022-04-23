На Пасху в Закарпатской области впервые будет введен комендантский час

Об этом на брифинге сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Никита, передает Укринформ.

Продлится комендантский час до 5 утра. Далее начнется освящение пасок в храмах области.

В случае объявления воздушной тревоги верующим советуют перейти в укрытие.

В ОВА отметили, что на Закарпатье комендантский час вводится впервые с начала полномасштабной войны.

