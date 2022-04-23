На Пасху в Закарпатской области впервые будет введен комендантский час
В Закарпатской области в Пасхальную ночь комендантский час продлится с 23:00 до 5:00
Об этом на брифинге сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Никита, передает Укринформ.
Продлится комендантский час до 5 утра. Далее начнется освящение пасок в храмах области.
В случае объявления воздушной тревоги верующим советуют перейти в укрытие.
В ОВА отметили, что на Закарпатье комендантский час вводится впервые с начала полномасштабной войны.
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