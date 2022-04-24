На Пасху россияне убили двоих детей в Донецкой области, - глава ОВА

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в telegram.

По его словам, жизнь двоих детей из Очеретинской громады забрали российские оккупанты в пасхальное утро.

"Дом на улице Мира, где жила их семья, был разрушен, девочки 14 и 5 лет погибли. За преступления, которые творят оккупанты на нашей земле, им не будет прощения - ни от Бога, ни от людей", - написал Кириленко.

Он призвал земляков, которые пренебрегают опасностью и недооценивают бесчеловечную жестокость россиян, эвакуироваться из прифронтовой зоны.

"Берегите жизнь – свою и своих детей. Именно это, а не обжитые квартиры и дома, является самой большой ценностью. Все разрушенное восстановим. Главное – остановить орду. А гражданским – выжить", – подчеркнул Кириленко.

23 апреля в Одессе в результате российских ракетных обстрелов погибли восемь человек , в том числе трехмесячный ребенок.

По состоянию на 23 апреля от рук российских оккупантов в Украине с начала полномасштабного вторжения погибли по меньшей мере 208 детей и 387 были ранены.

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