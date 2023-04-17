Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"На Пасху враг продолжал обстреливать мирное население пограничных и прифронтовых городов и сел Харьковщины", - пишет глава области.

Рашисты обстреливали населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.

В селе Куриловка Купянского района россияне били из минометов, повреждено частное домовладение.

В результате ведения огня врага в городе Волчанск Чугуевского района повреждено по меньшей мере 11 домов, произошли пожары.

Также дом потерпел разрушения в селе Первомайское Изюмского района.

Среди мирных жителей никто не пострадал.