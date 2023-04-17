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На Пасху россияне повредили по меньшей мере 11 домов и домовладение в Харьковской области, произошли возгорания

17 апреля, 2023 понедельник
08:54
Война с Россией

За сутки 16 апреля российские войска били по мирным населенным пунктам Харьковской области. В результате повреждены по меньшей мере 11 домов и домовладение

Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"На Пасху враг продолжал обстреливать мирное население пограничных и прифронтовых городов и сел Харьковщины", - пишет глава области.

Рашисты обстреливали населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.

В селе Куриловка Купянского района россияне били из минометов, повреждено частное домовладение.

В результате ведения огня врага в городе Волчанск Чугуевского района повреждено по меньшей мере 11 домов, произошли пожары.

Также дом потерпел разрушения в селе Первомайское Изюмского района.

Среди мирных жителей никто не пострадал.

  • 9 апреля, в Изюмском районе Харьковщины местный житель взорвался на мини "лепестке" на собственном огороде.
  • В течение суток 11 апреля российская армия обстреливала Харьковщину, ранения получила 62-летняя женщина, повреждены 4 дома и дорога, произошел пожар.
  • В результате вражеских ударов по Харьковской области 12 апреля погибли двое мужчин, женщина получила травмы. Повреждены учебные заведения, дома, частное домовладение и трактор.
  • 13 апреля в результате обстрелов российского войска Харьковской области пострадали трое мирных жителей и волонтер во время эвакуации.
  • В Харьковской области 14 апреля на российских минах взорвались два человека, в том числе возобновлявший электроснабжение монтер.
Новости
Харковщина
Олег Синегубов
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