На Пасху россияне повредили по меньшей мере 11 домов и домовладение в Харьковской области, произошли возгорания
За сутки 16 апреля российские войска били по мирным населенным пунктам Харьковской области. В результате повреждены по меньшей мере 11 домов и домовладение
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"На Пасху враг продолжал обстреливать мирное население пограничных и прифронтовых городов и сел Харьковщины", - пишет глава области.
Рашисты обстреливали населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.
В селе Куриловка Купянского района россияне били из минометов, повреждено частное домовладение.
В результате ведения огня врага в городе Волчанск Чугуевского района повреждено по меньшей мере 11 домов, произошли пожары.
Также дом потерпел разрушения в селе Первомайское Изюмского района.
Среди мирных жителей никто не пострадал.
- 9 апреля, в Изюмском районе Харьковщины местный житель взорвался на мини "лепестке" на собственном огороде.
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- 13 апреля в результате обстрелов российского войска Харьковской области пострадали трое мирных жителей и волонтер во время эвакуации.
- В Харьковской области 14 апреля на российских минах взорвались два человека, в том числе возобновлявший электроснабжение монтер.
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