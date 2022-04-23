На Пасху ожидаются кибератаки через поздравительные открытки или праздничное видео, – Госспецсвязи

Об этом идет речь в сообщении Госспецсвязи в Telegram.

"Приближается один из важнейших праздников года – Пасха. К сожалению, из-за войны, которую развязала Россия в Украине, не все смогут отметить праздник в кругу семьи, вместе с родными и друзьями. Поэтому многие будут получать поздравления виртуально, через различные мессенджеры или электронную почту", – говорится в сообщении.



Госспецсвязи предостерегает: враг может использовать это для попыток осуществления новых кибератак. Как мы уже неоднократно видели ранее, вражеские хакеры обычно используют актуальные и чувствительные для украинцев темы, наиболее "цепляющие".



"Позаботьтесь о том, чтобы не стать жертвой киберзлоумышленников", - отмечают в ведомстве.

В частности, специалисты советуют не переходить по любым ссылкам, полученным от незнакомцев. Не открывать вложенные файлы, отправленные в сообщениях с неизвестных адресов. Даже если на первый взгляд кажется, что это обычные открытки или праздничное видео. Также с осторожностью нужно относиться и к подобным сообщениям, отправленным от знакомых. Даже близкие могут не знать, что нечаянно распространяют вредоносные ссылки или вложения, или их аккаунт может быть сломлен киберзлоумышленниками.