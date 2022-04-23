На Пасху ожидаются кибератаки через поздравительные открытки или праздничное видео, – Госспецсвязи
В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины предупреждают об усилении вражеских кибератак на Пасху
Об этом идет речь в сообщении Госспецсвязи в Telegram.
"Приближается один из важнейших праздников года – Пасха. К сожалению, из-за войны, которую развязала Россия в Украине, не все смогут отметить праздник в кругу семьи, вместе с родными и друзьями. Поэтому многие будут получать поздравления виртуально, через различные мессенджеры или электронную почту", – говорится в сообщении.
Госспецсвязи предостерегает: враг может использовать это для попыток осуществления новых кибератак. Как мы уже неоднократно видели ранее, вражеские хакеры обычно используют актуальные и чувствительные для украинцев темы, наиболее "цепляющие".
"Позаботьтесь о том, чтобы не стать жертвой киберзлоумышленников", - отмечают в ведомстве.
- Ранее сообщалось, что враг не оставляет попыток устроить кибератаки в Украине. Оккупанты рассылают письма с вирусом якобы от имени СБУ.
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