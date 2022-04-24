На Пасху оккупанты не прекратили обстрелы и не дали возможности эвакуировать людей из Мариуполя 24 апреля, - Верещук
24 апреля гуманитарный коридор из Мариуполя не заработал, поскольку россияне нарушают режим "тишины", поэтому эвакуировать людей будут пытаться 25 апреля
Об этом в эфире телемаратона заявила вице-премьер-министр - министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Нам не удалось открыть гуманитарный коридор, Россия не подтвердила гарантию режима прекращения огня, поэтому будем пробовать завтра", - пояснила она.
- Напомним, Степан Махсма, глава Мариупольского райсовета, рассказал о новых препятствиях в организации эвакуации жителей Мариуполя.
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