На пасхальной службе в Варшаве священник с прихожанами спели "Ой, у лузі червона калина"
Во время службы в приходе блаженного Эдуарда Деткенса в Варшаве священник костела вместе с верующими спели украинский патриотический марш "Ой, у лузі червона калина"
Видео со службы опубликовал прихожанин Марек Липински на своей странице в Facebook.
Это 39-секундный ролик, на котором большое количество верующих поет украинскую песню. Музыкальное сопровождение в нее включил священник Войцех Дроздович, активно поощряя всех к пению. Он также раздал верующим листы, на которых были напечатаны слова песни "Ой, у лузі червона калина". Видео уже более 10 тысяч распространили пользователи соцсетей.
Украинский повстанческий марш, написанный в 1914 году Степаном Чарнецким, приобрел новое звучание и распространение после того, как его спел Андрей Хлывнюк на площади в Киеве.
- 7 апреля Pink Floyd с украинским певцом Андреем Хлывнюком представили новую песню Hey Hey Rise Up в поддержку народа Украины.
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