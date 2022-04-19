Видео со службы опубликовал прихожанин Марек Липински на своей странице в Facebook.

Это 39-секундный ролик, на котором большое количество верующих поет украинскую песню. Музыкальное сопровождение в нее включил священник Войцех Дроздович, активно поощряя всех к пению. Он также раздал верующим листы, на которых были напечатаны слова песни "Ой, у лузі червона калина". Видео уже более 10 тысяч распространили пользователи соцсетей.





Украинский повстанческий марш, написанный в 1914 году Степаном Чарнецким, приобрел новое звучание и распространение после того, как его спел Андрей Хлывнюк на площади в Киеве.