На парламентских выборах в Словакии во главу угла вышла пророссийская партия "Смер"
Согласно результатам почти всех избирательных участков, которые подсчитаны по состоянию на утро 1 октября, на парламентских выборах в Словакии побеждает пророссийская партия Роберта Фицо "Смер"
Об этом сообщает Словацкое статистическое управление.
Ранним утром Словацкое статистическое управление опубликовало 99,2% результатов голосования на парламентских выборах из примерно 6 тыс. избирательных участков. Согласно результатам, лидером с результатом в 23,3% голосов является левая партия "Смер" бывшего премьер-министра Роберта Фицо, проводящего антиукраинскую политику. Фицо откровенно повторяет российские пропагандистские нарративы Кремля и подчеркивает, что прекратит помощь Украине в случае победы.
На втором месте оказалась социал-либеральная партия "Прогрессивная Словакия" Михала Шимечко, набравшая 17% голосов. У партии есть два варианта для формирования коалиции:
- вместе с партиями Hlas, SaS и KDH коалиция получит 85 мест, что составит комфортное большинство в парламенте на 150 мест.
- из OĽaNO, SaS и KDH, тогда коалиция получит узкое большинство в 77 мест.
Социал-демократическая партия Hlas заняла третье место с 15,03%.
Ультранационалистическая "Словацкая национальная партия", проводящая пророссийскую политику, получила 5,7%.
- Согласно первым ночным результатам экзит-полов лидировала проевропейская партия "Прогрессивная Словакия" Михала Шимечко, а пророссийская левая партия "Смер" бывшего премьер-министра Роберта Фицо занимала второе место.
- Председатель партии "Смер" Роберт Фицо имеет пророссийские взгляды и заявляет , что санкции Запада и ЕС против РФ напрасны. Он пообещал ветировать любую заявку Украины на вступление в НАТО.
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