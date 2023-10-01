На парламентских выборах в Словакии во главу угла вышла пророссийская партия "Смер"

Об этом сообщает Словацкое статистическое управление.

Ранним утром Словацкое статистическое управление опубликовало 99,2% результатов голосования на парламентских выборах из примерно 6 тыс. избирательных участков. Согласно результатам, лидером с результатом в 23,3% голосов является левая партия "Смер" бывшего премьер-министра Роберта Фицо, проводящего антиукраинскую политику. Фицо откровенно повторяет российские пропагандистские нарративы Кремля и подчеркивает, что прекратит помощь Украине в случае победы.

На втором месте оказалась социал-либеральная партия "Прогрессивная Словакия" Михала Шимечко, набравшая 17% голосов. У партии есть два варианта для формирования коалиции:

вместе с партиями Hlas, SaS и KDH коалиция получит 85 мест, что составит комфортное большинство в парламенте на 150 мест.

из OĽaNO, SaS и KDH, тогда коалиция получит узкое большинство в 77 мест.

Социал-демократическая партия Hlas заняла третье место с 15,03%.

Ультранационалистическая "Словацкая национальная партия", проводящая пророссийскую политику, получила 5,7%.