Об этом информирует DW .

Лидер партии консерваторов Кириакос Мицотакис стремился переизбраться на второй срок и получить абсолютное парламентское большинство для формирования правительства.

Голосование проходило по новым правилам, согласно которым партия-победитель получает бонус в размере 25-50 мест в парламенте в зависимости от полученных результатов.

В настоящее время известно, что руководящая консервативная партия "Новая демократия" экс-премьер-министра Мицотакиса выиграла прошедшие в воскресенье повторные парламентские выборы в Греции. Она получила 40,55% голосов в 99,61% обработанных бюллетеней.

Оппозиционная левая партия СИРИЗА бывшего премьер-министра Алексиса Цыпраса заняла второе место с результатом 17,84% голосов. Третье место досталось левоцентристской партии ПАСОК – 11,85%.

"Новая демократия", вероятно, сможет сформировать абсолютное большинство в греческом парламенте – около 158 мест из 300.

Что известно о выборах в Греции

Выборы 21 мая прошли досрочно, поскольку премьер-министр Кириакос Мицотакис решил распустить парламент и обратиться к народу за поддержкой. Он мотивировал свое решение необходимостью иметь стабильное правительство для проведения реформ и преодоления последствий пандемии и экономического кризиса. Он также заявил, что хочет иметь самодостаточное большинство в парламенте и не зависеть от коалиционных партнеров.

Во время первых выборов, состоявшихся 21 мая, партия "Новая демократия" премьера Кириакоса Мицотакиса получила наибольшее количество голосов - 40,8%, но не получила достаточного большинства мест в парламенте - всего 146 из 301. Это поставило премьера перед выбором – искать союзников для формирования коалиции или идти на повторные выборы. Он выбрал второй вариант и заявил, что хочет иметь самодостаточную "Новую демократию". Второе место заняла Коалиция радикальных левых сил с 20,1% голосов и 54 мандатами. Третье место досталось "Движению перемен" – социал-демократическому объединению партий, получившему 11,5% голосов и 31 мандат. Также в парламент прошли Коммунистическая партия Греции (6% и 16 мандатов) и Греческое решение (4% и 11 мандатов).

29 мая президент Екатерина Сакелларопулу издала указ о роспуске парламента и официальном назначении выборов на 25 июня.