На памятнике Шевченко в Луганске установили табличку "Российский поэт"
Ранее российская пропаганда пыталась демонизировать Шевченко, но методички изменились, и "украинского националиста" назвали теперь "российским поэтом"
Об этом сообщил журналист Денис Казанский.
Еще до войны российская пропаганда пыталась демонизировать Шевченко. В нулевых заказывали пасквили на него Бузине. И примерно тогда же луганский писатель Глеб Бобров написал книгу "Тарас Шевченко – крестный отец украинского национализма" (будто бы это что-то плохое)", – написал Казанский.
После начала войны в 2014 году писатель Бобров работает на так называемую ЛНР. Правда, с тех пор уже изменились методички, "теперь дегенератам приказано считать Шевченко не украинским националистом, а российским поэтом", отметил Денис Казанский.
"Интересно, напишет ли теперь Глеб Бобров книгу "Тарас Шевченко – крестный отец российского антифашизма"?" – добавил украинский журналист.
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