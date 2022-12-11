На памятнике Шевченко в Луганске установили табличку "Российский поэт"

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

Еще до войны российская пропаганда пыталась демонизировать Шевченко. В нулевых заказывали пасквили на него Бузине. И примерно тогда же луганский писатель Глеб Бобров написал книгу "Тарас Шевченко – крестный отец украинского национализма" (будто бы это что-то плохое)", – написал Казанский.

После начала войны в 2014 году писатель Бобров работает на так называемую ЛНР. Правда, с тех пор уже изменились методички, "теперь дегенератам приказано считать Шевченко не украинским националистом, а российским поэтом", отметил Денис Казанский.

"Интересно, напишет ли теперь Глеб Бобров книгу "Тарас Шевченко – крестный отец российского антифашизма"?" – добавил украинский журналист.

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