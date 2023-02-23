Об этом заявил депутат из Латвии Рихардс Колс, принимавший участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщив в своем Twitter-аккаунте .

Колс изложил отрывок своего выступления, где он эмоционально обращается к собравшимся и осуждает тот факт, что делегацию России – которых он назвал военными преступниками – вообще допустили к участию в ПА ОБСЕ.

"Тот факт, что эта делегация здесь, особенно - делегация, состоящая из подсанкционных лиц, голосовавших за аннексию территории независимой страны, Донбасса, Херсонской, Запорожской областей, Луганска - это просто позор! Это те принципы, которые этот институт призывал защищать и сторожить! А мы сидим, будто ничего не произошло!" – заявил Колс.

В конце Колс предложил делегации "следовать за российским кораблем".

"Воспользуюсь моментом – и заранее извиняюсь, господин голова. Передам сообщение российской делегации, сидящей в этом зале, процитировав украинских пограничников: "Русский военный корабель, пошел нах*й", – добавил латвийский депутат.

Вицеспикер Госдумы и глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой в ответ заявил, что Россия представлена на сессии законно. "Мы не испытываем прямых оскорблений в адрес России, в адрес нашего президента... Все те, кто хотят оскорблять Россию, могут выйти из этого зала вместе со своими украинскими флагами", — сказал он.

Как отметил нардеп Алексей Гончаренко, во время выступления российской делегации большинство депутатов ушли из зала в знак солидарности с Украиной.