На ПА ОБСЕ депутат от Латвии Колс назвал делегатов РФ военными преступниками и послал за российским кораблем
Присутствие российской делегации в ПА ОБСЕ, голосовавшей за аннексию территорий Украины, является позором, поскольку это нарушает принципы, которые институт должен защищать
Об этом заявил депутат из Латвии Рихардс Колс, принимавший участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщив в своем Twitter-аккаунте .
Колс изложил отрывок своего выступления, где он эмоционально обращается к собравшимся и осуждает тот факт, что делегацию России – которых он назвал военными преступниками – вообще допустили к участию в ПА ОБСЕ.
"Тот факт, что эта делегация здесь, особенно - делегация, состоящая из подсанкционных лиц, голосовавших за аннексию территории независимой страны, Донбасса, Херсонской, Запорожской областей, Луганска - это просто позор! Это те принципы, которые этот институт призывал защищать и сторожить! А мы сидим, будто ничего не произошло!" – заявил Колс.
В конце Колс предложил делегации "следовать за российским кораблем".
"Воспользуюсь моментом – и заранее извиняюсь, господин голова. Передам сообщение российской делегации, сидящей в этом зале, процитировав украинских пограничников: "Русский военный корабель, пошел нах*й", – добавил латвийский депутат.
Вицеспикер Госдумы и глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой в ответ заявил, что Россия представлена на сессии законно. "Мы не испытываем прямых оскорблений в адрес России, в адрес нашего президента... Все те, кто хотят оскорблять Россию, могут выйти из этого зала вместе со своими украинскими флагами", — сказал он.
Как отметил нардеп Алексей Гончаренко, во время выступления российской делегации большинство депутатов ушли из зала в знак солидарности с Украиной.
- Напомним, делегация Верховной Рады объявила , что не будет участвовать в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая состоится 23-24 февраля в Вене, в знак протеста против допуска к ней представителей России. В то же время будут добиваться исключения делегации из организации. Из-за присутствия на ПА ОБСЕ россиян встречу решила бойкотировать также делегация Литвы.
- Также вчера, 22 февраля, глава МИД Словакии обругал Орбана в ответ на его пророссийские заявления. В Венгрии ответили
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