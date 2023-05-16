На открытии 76-го Каннского кинофестиваля Катрин Денев зачитала стихотворение Леси Украинки

Об этом сообщается на facebook-странице фестиваля.

Киноактриса Катрин Денев во время церемонии открытия зачитала стихотворение Леси Украинки "Надежда".

Видео выступления актрисы распространили в соцсетях.

76-й Международный Каннский кинофестиваль начался сегодня, 16 мая, и продлится до 27 мая.

В основном конкурсе фестиваля в этом году представлена 21 картина. Стартует фестиваль из исторической драмы французского режиссера Майвенна "Фаворитка" ("Жанна дю Барри"). Главные роли в ней исполнили Джонни Депп, Майвен, Луи Гаррель, Пьер Ришар и Ноэми Львовски. В центре сюжета фильма – отношения французского короля Людовика XV с фавориткой Жанной дю Барри.

В программе кинофестиваля две ленты об Украине: документальный фильм польского режиссера Мачека Хамелы "Откуда куда" и украинско-польская короткометражка Анастасии Солоневич и Дамиана Коцюра "Как это было".

В этом году Канны поставят собственный рекорд по количеству представленных фильмов, режиссировавших женщины. Ранее кинофестиваль подвергался критике из-за неравноправной представленности фильмов о режиссуре женщин.

Справка. Международный Каннский кинофестиваль проводится в конце мая во французском городе Канны. В конкурсе соревнуются полнометражные и короткометражные художественные фильмы, снятые в течение 12 месяцев до начала кинофестиваля, которые не демонстрировались за пределами страны и не участвовали в других конкурсных кинофестивалях.

Первый Каннский фестиваль должен был состояться 1 сентября 1939 года. Но с начала Второй мировой войны отложили на 7 лет, поэтому фестиваль стартовал 20 сентября 1946-го.

В 1948 и 1950 годах фестиваль не проводился из-за финансовых проблем. Современный масштаб кинообзор приобрел после 1951 года. С 1952 года проходит ежегодно в мае.

В 2020 году 73-й Каннский фестиваль из-за пандемии коронавируса перенесли с мая на июль, а впоследствии организаторы сообщили, что в оригинальном формате он не состоится. Фильмы, которые должны были попасть в программы смотра, показали на осенних кинофестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Девиле, Пусане и Лионе.

В 2021 году из-за длительной пандемии фестиваль также был перенесен с мая на июль.