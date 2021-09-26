На отдыхе с Шойгу в Сибири Путин выглядел смущенным и опирался на палку

Подробности рассказывает Еспресо.TV.



Как отмечается в коротком сопроводительном тексте, поездка Путина продолжалась "несколько дней" и имела место в начале сентября. Как и ранее, его сопровождал министр обороны России Сергей Шойгу.



Читайте и смотрите также: Новый Берия после Зиничева уберет Золотова и Дюмина, а потом и Путина, - Пионтковский



Они традиционно ловили рыбу и рассматривали горные пейзажи Сибири.











При этом на некоторых фото Путин выглядит опасливо и смущенно, а на двух фотографиях опирается на палку.



В околокремлевских кругах, напомним, ходят слухи о резком ухудшении здоровья президента РФ.

По оценке многих политологов, в Кремле идет неприкрытая борьба за президентский пост после ухода Путина.

Каждая из бюрократических группировок имеет своего претендента и семейный клан Путина не является исключением.

При этом действующий глава российского государства преимущественно опирается на военное ведомство и лично на Шойгу, которому противодействуют спецслужбисты во главе с Николаем Патрушевым.