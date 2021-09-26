На отдыхе с Шойгу в Сибири Путин выглядел смущенным и опирался на палку
Пресс-служба российского президента Владимира Путина сегодня, 26 сентября 2021 года, выложила в общий доступ фотографии с его отпуска на территории Сибирского федерального округа
Подробности рассказывает Еспресо.TV.
Как отмечается в коротком сопроводительном тексте, поездка Путина продолжалась "несколько дней" и имела место в начале сентября. Как и ранее, его сопровождал министр обороны России Сергей Шойгу.
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Они традиционно ловили рыбу и рассматривали горные пейзажи Сибири.
При этом на некоторых фото Путин выглядит опасливо и смущенно, а на двух фотографиях опирается на палку.
В околокремлевских кругах, напомним, ходят слухи о резком ухудшении здоровья президента РФ.
- По оценке многих политологов, в Кремле идет неприкрытая борьба за президентский пост после ухода Путина.
- Каждая из бюрократических группировок имеет своего претендента и семейный клан Путина не является исключением.
- При этом действующий глава российского государства преимущественно опирается на военное ведомство и лично на Шойгу, которому противодействуют спецслужбисты во главе с Николаем Патрушевым.
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