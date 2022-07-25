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Эксклюзив

На отдельных участках мы можем перейти на европути, – экс-министр инфраструктуры Омелян

25 июля, 2022 понедельник
13:50
Экономика

Владимир Омелян, экс-министр инфраструктуры Украины, убежден, что возможно в течение нескольких месяцев перешить одну-две линии на европути, построить переходы на границе с ЕС, ввести совместное таможенное освидетельствование

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Когда я вижу в Лугано презентацию Министерства инфраструктуры, где на ремонт путевого хозяйства и переход на европути предполагается аж полтора миллиарда долларов или евро, то я четко понимаю, что никто ничего вообще не планирует делать. И это досадно. Потому что перешить одну-две линии можно было бы быстро и это стоило бы действительно недорого. Но этого не сделано", - отметил экс-министр.

Владимир Омелян добавил, что у нас, к сожалению, сохранена логистика постсоветской страны, а подходов к изменениям не видно.

"Я считаю, что с нашими партнерами и ЕС нужно четко ставить задачу, что в течение нескольких месяцев необходимо перейти на европути на тех участках, где это возможно. Развивать массово автомобильные и другие переходы на границе с ЕС, увеличивать их количество в пять-десять раз. Это тоже можно сделать, и это не стоит массу денег. Ввести, наконец, общий таможенный досмотр, который можно уже завтра сделать, было бы желание. Но ведь тогда не будет контрабанды и, возможно, кто-то вдруг резко обеднеет", - отметил Омелян.

  • 5 июля заместитель начальника Львовской ОВА Юрий Бучко сообщил, что Львовщину планируют соединить европутями с Польшей, чтобы экспортировать зерно в порты в Гданьска
  • С 1 марта по 21 июля через Закарпатскую таможню перемещено почти 880 тыс. тонн зерновых культур в Евросоюз

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Украина
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