На отдельных территориях оккупанты пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздают продовольственные товары, - отчет Генштаба

Оперативную информацию о ситуации на фронте Генштаб распространил в Facebook.



"На отдельных временно занятых территориях российские оккупанты пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздавая продовольственные товары гражданскому населению. В то же время, проводят активный поиск и задержание проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей, а также других граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации", - говорится в сообщении.



В течение суток ВСУ частично уничтожили и остановили продвижение вглубь территории Украины подразделений из состава 437 учебного полка и 26 танкового полка вооруженных сил РФ, потери врага еще уточняются.



"В связи с тем, что оккупанты существенно исчерпали человеческие ресурсы (безвозвратные и санитарные потери, причиненные подразделениями Вооруженных Сил Украины, случаи самоувечья, с целью уклонения от участия в боевых действиях и психогенные потери), командование вооруженных сил российской федерации вынужденно удается крайних мер в вопросах комплектования личным составом. Проводят скрытую мобилизацию, привлекают так называемых добровольцев, срочников и курсантов, а также наемников из Сирийской арабской республики", - говорится в отчете Генштаба.

В отчете за 17 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что российские кафиры пытаются выявить и уничтожить систему ПВО вдоль Черноморского побережья.

17 марта силами противовоздушной обороны государства уничтожено не менее 14 целей российских оккупантов.