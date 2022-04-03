На освобожденных украинских территориях скрываются немногочисленные группы оккупантов, – Генштаб

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.



"Противник продолжает наносить систематические ракетные и авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры и базам хранения горюче-смазочных материалов. Отмечается проведение мероприятий подготовки личного состава и техники с целью формирования дополнительных подразделений для участия в боевых действиях на территории Украины", – говорится в сообщении. .



Основные усилия противника сосредоточены на подготовке к возобновлению наступательных действий, установлении контроля на территориях Донецкой и Луганской областей.



На Волынском направлении обстановка изменений не претерпела.



На Полесском направлении противник завершил отвод отдельных подразделений Восточного военного округа на территорию республики Беларусь с последующим перебрасыванием указанных подразделений на территорию Российской Федерации. На освобожденной территории Киевской области в районах населенных пунктов Большая Дымерка, Скибин и Гоголев подразделениями сил обороны осуществляется зачистка территории от минно-взрывных устройств, установленных российскими оккупантами.



На Северском направлении враг завершил отвод подразделений Центрального военного округа на территорию российской федерации.

В районе города Сумы продолжается уход оккупационных войск. Враг обеспечивает прикрытие и логистическую поддержку отдельных отводимых на территорию российской федерации подразделений.



"На освобожденных территориях остаются малочисленные группы военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, которые прячутся или пытаются самостоятельно пересечь государственную границу Украины", - добавляют в штабе.



На Слобожанском направлении оккупанты продолжают блокировать город Харьков. Основные усилия противника сосредотачиваются на продолжении наступательных действий в направлении города Изюм. В целях обнаружения слабых мест в оборонных позициях наших войск противник продолжает ведение разведки.



На Донецком направлении враг продолжает обстрелы населенных пунктов и позиций наших войск и ведение штурмовых действий по большинству направлений. Удачи не имел, осуществляет перегруппировку.



На Южнобужском направлении идет бой за населенный пункт Александровка.

В воскресенье, 3 апреля, украинские десантники взяли под контроль район Припяти и участок границы с Беларусью.