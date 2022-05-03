На освобожденных территориях Харьковщины оккупанты разрушили до 90% домов, - Синегубов
В сутки российские военные 5 раз обстреляли жилые районы Харькова, в результате чего ранены 5 мирных жителей
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что ВСУ держат свои позиции в Харьковской области, по некоторым направлениям продвигаются и имеют значительные успехи.
"Мы освобождаем наши территории и работаем над возобновлением функционирования органов государственной власти. Однако должны еще провести большую работу по разминированию", - подчеркнул Синегубов.
По его словам, на освобожденных от российских оккупантов территориях области разрушена большая часть (до 90%) частных домов, школы, детские сады, нет света и газа, а из-за продолжающихся боев и обстрелов там опасно находиться.
"Большинство домов, это 90% - разрушены. Мы сейчас работаем над восстановлением электроснабжения, газоснабжения, но там все еще слишком опасно... Там опасно не только жить, там опасно просто находиться, потому что идут постоянные бои, постоянные обстрелы и мы употребляем всех мер, чтобы эвакуировать местное население", - сказал Синегубов.
- По данным Пентагона, украинцы оттеснили россиян в 40 км от Харькова.
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