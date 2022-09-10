Об этом сообщает Офис генпрокурора.

После освобождения поселка Граково 7 сентября один из жителей обратился в полицию. Он рассказал, что российские оккупанты заставили его закопать тела двух мужчин.

Уже 9 сентября правоохранители обнаружили у территории частного домовладения два тела с огнестрельными ранениями на затылке и со следами пыток. По предварительной информации, мужчин убили русские солдаты в марте во время оккупации села.

Тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством).

ВСУ за несколько дней освободили более 1 тыс. кв. км в Харьковской области и взяли под контроль 30 населенных пунктов.

По данным Института изучения войны, украинские воины освободили более 2,5 тыс. кв. км в ходе контрнаступления.