На освобожденных территориях Харьковщины нашли два тела замученных гражданских
В освобожденном поселке Граково Чугуевского района Харьковской области полиция обнаружила тела двух замученных мирных жителей
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
После освобождения поселка Граково 7 сентября один из жителей обратился в полицию. Он рассказал, что российские оккупанты заставили его закопать тела двух мужчин.
Уже 9 сентября правоохранители обнаружили у территории частного домовладения два тела с огнестрельными ранениями на затылке и со следами пыток. По предварительной информации, мужчин убили русские солдаты в марте во время оккупации села.
Тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством).
- ВСУ за несколько дней освободили более 1 тыс. кв. км в Харьковской области и взяли под контроль 30 населенных пунктов.
- По данным Института изучения войны, украинские воины освободили более 2,5 тыс. кв. км в ходе контрнаступления.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.76
Покупка 39.76Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 39.57Продажа 40.83
- Актуальное
- Важное