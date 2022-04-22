На освобожденных от оккупантов территориях Киевщины, Харьковщины, Черниговщины и Сумщины возобновляют инфраструктуру, - Кирилл Тимошенко

Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.



По словам Тимошенко, для уборки пригорода Киева было привлечено 380 работников и 130 специальных машин.



По состоянию на 22 апреля очищено:

Ирпень -113 км.

Буча – более 30 км

Бородянка - 20 км

Ворзель – 8 км

Гостомель 4 км.

Напомним, украинцы оставили в приложении и на портале "Дия" 100 тыс. заявок об имуществе, уничтоженном или поврежденном россиянами во время полномасштабной войны против Украины.

"В целом удалось очистить более 300 км дорог и улиц Киевщины. В Киевской области возобновлено движение на семи переправах. Продолжаются работы по обустройству восьми переправ у разрушенных мостов", - сказал Тимошенко.В течение месяца дорожники планируют возобновить переправы на трассе в Житомирской области. В результате российско-украинской войны на трассе М-21 был уничтожен мост через реку. Там обеспечат переправу с двумя полосами движения.В результате ракетного удара, который россияне нанесли по Броварам, было обесточено 72% города."Услуги по электро- и водоснабжению были восстановлены в полном объеме. Ирпеньводоканал полностью запустили водоснабжение во всю систему Бучи, но из-за отсутствия электроэнергии вода пока есть там где дома расположены ниже водопроводных сетей. В город частично удалось вернуть мобильную связь",- сказал заместитель руководителя Офиса Президента.Согласно данным Тимошенко, за прошедшие сутки (21 апреля), подключили свет 29 населенным пунктам. Еще 91 населенный пункт Киевщины уже возобновил газоснабжение.В Харькове газоснабжение восстановили жителям 5 жилых домов. Коммунальщики города закрывают окна, ремонтируют кровли, сети снабжения и отопления, убирают парки."В Балаклее жители части города тоже могут воспользоваться газовой плитой и колонкой. В селах Емцы и Шелкоплясы газоснабжение восстановлено всем абонентам. Подключили 2200 потребителей в Дергаче к электроэнергии", - сообщил Тимошенко.В результате боевых действий в Черниговской области повреждено более 600 км дорог и 20 мостов."В настоящее время дорожники уже возобновили проезд около четырех разрушенных сооружений организовав временные объезды. На трех искусственных сооружениях, на этой неделе, продолжаются работы. В то же время начаты работы по ямочному ремонту на транспортных коридорах, ведущих в Киев", - добавил он.В Сумской области специалисты обследуют пострадавшие от бомбардировки жилые дома. В общинах области производится временное подключение электрических сетей.