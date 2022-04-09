На освобожденных от оккупантов территориях Харьковщины фиксируют такие же зверства, как в Буче. Людей сжигали заживо, – председатель ОВА

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"На освобожденных от оккупации территориях Харьковской области фиксируем такие же зверства россиян по отношению к мирному населению, как в Буче. Мародеры, насильники, убийцы женщин и детей, их нельзя называть армией", – говорится в сообщении.

В частности, в селе Гусаровка Изюмского района захватчики пытали местных жителей, а после длительного издевательства трех человек сожгли заживо. Среди погибших есть дети. Кроме того, в больнице нашли тело фельдшера, руки мужчины были связаны за спиной, его также пытали военные России. Прямо посреди дороги россияне из артиллерии расстреляли автомобиль, где находилась семья с ребенком.



Синегубов добавил, что часть жителей пропала без вести, количество еще устанавливается.