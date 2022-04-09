На освобожденных от оккупантов территориях Харьковщины фиксируют такие же зверства, как в Буче. Людей сжигали заживо, – председатель ОВА
На освобожденных территориях Харьковской области находят тела замученных мирных жителей. Фиксируют военные преступления схожие с происходтвшими в Буче
Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"На освобожденных от оккупации территориях Харьковской области фиксируем такие же зверства россиян по отношению к мирному населению, как в Буче. Мародеры, насильники, убийцы женщин и детей, их нельзя называть армией", – говорится в сообщении.
В частности, в селе Гусаровка Изюмского района захватчики пытали местных жителей, а после длительного издевательства трех человек сожгли заживо. Среди погибших есть дети. Кроме того, в больнице нашли тело фельдшера, руки мужчины были связаны за спиной, его также пытали военные России. Прямо посреди дороги россияне из артиллерии расстреляли автомобиль, где находилась семья с ребенком.
Синегубов добавил, что часть жителей пропала без вести, количество еще устанавливается.
- Боец ТрО Харькова Юрий Корсунов 8 апреля сообщил, что ВСУ продвигаются к границе Харьковской области и выходят на границу с Россией.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.6
- Актуальное
- Важное