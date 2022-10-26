На освобожденных от оккупантов территориях эксгумировали около тысячи тел, - Минреинтеграции

Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции.

В результате поисковой работы на освобожденных от оккупантов территориях эксгумировали около тысячи тел. Так, только в одном изюме Харьковской области на месте одного из самых массовых захоронений было эксгумировано 450 тел.

Кроме того, открываются шокирующие факты зверств российских захватчиков. Среди погибших обнаружены не только украинские защитники, но и гражданские, среди которых - дети.

В настоящее время идет работа с силовыми структурами, пиротехниками, а также с поисковыми группами, созданными при ОВА.

"Это - едва ли не самый сложный сегмент нашей поисковой деятельности. Спасибо всем за мужество и выдержку!" – подчеркнул уполномоченный из пропавших без вести Олег Котенко.

20 октября сообщили, что на освобожденных территориях Донбасса эксгумировали 146 тел.

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