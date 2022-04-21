На освобожденных от оккупантов территориях добровольцев ТрО призывают передать оружие на хранение, - командующий ТрО Галушкин
Командующий Сил Территориальной обороны ВСУ, бригадный генерал Юрий Галушкин призвал добровольцев Сил ТрО и командиров ДФТГ в освобожденных от оккупантов регионах передать полученное оружие в определенных местах хранения
Об этом сообщает Территориальная оборона ВС Украины.
"С оружием в руках вы освобождали север Украины от российских оккупантов, и сейчас сражаетесь за юг и восток Украины. ВСУ и ваши общины высоко ценят вашу храбрость и преданность. Часть наших регионов освобождена от оккупантов и там не ведутся боевые действия. На этих территориях нужно выполнять задачи, связанные с восстановлением наших городов и сел, восстанавливать экономику, возвращаться к работе, поэтому в этих регионах время сосредоточить оружие в определенных местах хранения, ухаживать за ним, брать на тренировки и при необходимости получать для выполнения задач будем держать порох сухим. Надлежащее хранение оружия очень важно, чтобы в критический момент им можно было быстро воспользоваться и применить против нашего врага - российских войск. Мы благодарны вас за вашу мотивированность и ответственность", - сказал Галушкин.
- Добавим, что в силы территориальной обороны – самого молодого рода войск в Украине – за три месяца вошли более 110 тысяч граждан.
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