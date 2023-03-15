Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество На освобожденной территории Николаевской области восстановили пять мостов

На освобожденной территории Николаевской области восстановили пять мостов

15 мартa, 2023 среда
20:18
Общество

По состоянию на 15 марта, за четыре месяца, на деоккупированной территории Снигиревщины Николаевской области восстановили пять переправ

Об этом информирует глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.

"Прошло чуть больше 4 месяцев с момента деоккупации Снигиревщины и за это время восстановлено уже 5 мостов, ведущих к нашей громаде, 3 из которых непосредственно на территории Снигиревской ОТГ", - написал Кухта.

Сегодня, 15 марта, в эксплуатацию был введен новый Нововасиловский мостовой переход.

Сообщается, что местные жители самостоятельно возобновили переправу во время оккупации.

"История восстановления Нововасиловского моста очень интересна, ведь после деоккупации люди не ждали, пока кто-то придет и сделает сообщение с центром громады, они объединились и самостоятельно восстановили проезд. Такие инициативы нужно поддерживать и именно поэтому, благодаря инициативе Снигиревской военной администрации и профессионализму ребят из 36-го путевосстановительного полка, был построен новый постоянный мост", - подчеркнул глава МВА.

  • 11 января 2023 года в Украину прибыла первая партия мостов из Норвегии. Караван с гуманитарной помощью переправ отправился в декабре 2022 года.
  • 17 января в Украину прибыла последняя партия временных мостовых переправ, подаренных Норвегией в декабре 2022 года. Их установят на деоккупированных территориях.
  • 1 марта Украина получила от Швеции 14 секций понтонов, из которых можно формировать переправы, и четыре катера, которые можно использовать в качестве понтонных переправ.
Новости
Николаевщина
деоккупация Украины
Читайте также:
15 мартa, 2023 среда
Фьюри поставил точку в разговорах по поводу срыва боя с Усиком
13 мартa, 2023 понедельник
С севера Бахмута противник начал двигаться по трассе, ведущей к Славянску, - Згурец
НАТО
14 мартa, 2023 вторник
Финляндия может вступить в НАТО раньше Швеции, - Reuters
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.15
    Покупка 38.15
    Продажа 38.91
  • EUR
    Покупка 40.17
    Продажа 41.1
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
15 мартa
20:35
Флаг Польши
Польские спецслужбы разоблачили российскую шпионскую сеть, которая готовила диверсии на железной дороге, - СМИ
20:30
Обзор
Путин заявил о производстве оружия на максимум, РФ жалуется на "жалкие" отношения с США, Британия обвинила россиян в "непрофессионализме". Мировые СМИ об Украине 15 марта
20:10
Зеленский встретился с американской предпринимателем Лорен Пауэлл Джобс и рассказал ей о "Дии.Сити"
20:09
Республиканец ДеСантис заявил, что США не должны еще больше втягиваться в войну в Украине
20:00
Обзор
Победные новости 385-го дня войны: "долг Януковича", сбивание вражеского самолета и еще больше Leopard
20:00
OPINION
Этическое преступление: режиссер из России снимает фильм об украинских сиротах
19:50
Залужный обсудил военное сотрудничество с начальником Объединенного штаба ВС Франции
19:37
Нардеп обратился к Зеленскому с просьбой уволить срочников в запас
19:28
Денис Пушилин
На Донетчине оккупанты нашли способ "легализовать" мародерство покинутых домов
19:27
Укрепление ПВО, снабжение боеприпасами, формирование "бронированного кулака": Резников заявил, что "Рамштайн-10" вселяет оптимизм
19:01
Япония
Впервые с 1951 года: в Японии депутата лишили мандата за то, что ни разу не пришел на работу
18:58
В Бахмуте пограничники отразили два штурма россиян, ликвидировали пятерых и ранили 16 врагов
18:55
Зинченко принес в "Арсенал" тот же менталитет победителей, - экс-футболист "Челси"
18:39
Недалеко от Мариуполя распространяется свиной грипп. Оккупанты ввели карантин
18:36
Генштаб: в Херсонской области оккупанты усилили контрдиверсионные и режимные меры, а ВСУ сбили враждебный Су-25
18:33
Тарас Кремень
"Должны быть при каждой библиотеке": языковой омбудсмен призвал власти Одессы и области расширить сеть курсов по изучению украинского
18:30
Киевский апелляционный суд в очередной раз перенес рассмотрение дела об аресте счетов ЧАО "Полтавский ГОК" на две недели
18:29
В футбольном симуляторе FIFA больше не будет русскоязычной озвучки
18:28
Владельцы Альфа-Банка и другие кремлевские олигархи должны оставаться под санкциями – обращение
18:18
Российские войска обстреляли Марганец на Днепропетровщине: два человека погибли, 5 ранены
18:13
В Мариуполе заметили военную технику россиян с новыми метками
18:03
Порошенко о решении британского суда: дело чести государства довести процесс по "долгу Януковича" до окончательной победы
18:03
Дания
Боеприпасы, пулеметы и ракеты для ПВО: Дания отправит пакет помощи Украине на 1 млрд крон
18:03
Инфографика
Украинцы больше всего доверяют ВСУ, волонтерам и добровольцам - опрос
18:01
OPINION
Константин Москалец
Поиски правдивого слова
17:40
Турция ведет переговоры о продлении "зернового соглашения" на 120 дней вместо 60, которые предлагает РФ
17:34
Приспешнику террориста Пушилина Виталию Хоценко заочно объявили о подозрении
17:33
Инфографика
Украинцы рассказали, кому из политиков и общественных деятелей доверяют больше всего, - опрос
17:24
Леся Украинка
Объявлены лауреаты премии Леси Украинки за 2022 год
17:12
Российская пропаганда запустила новый нарратив о гонении канонической православной церкви
17:11
Зеленский уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА
17:09
G20
Индия призвала G20 отойти от темы войны в Украине и сосредоточиться на глобальной бедности
17:01
В Украине растет количество больных COVID-19
16:47
Киберсопротивление взломало почту российского оператора дронов, прославившегося видео с использованием РФ химического оружия против ВСУ
16:46
Морпехи уничтожили за день РСЗО "Град" и 21 россиянина
16:42
Эксклюзив
Последняя надежда Путина – на Цзиньпина. Только Китай может продлить агонию Кремля, - экс-министр обороны Молдовы Шалару
16:41
миномет ООС
Днем РФ 18 раз обстреляли приграничье Черниговщины
16:29
Россияне размещают ПВО среди жилых кварталов на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления
16:22
Эксклюзив
Оккупанты смогли выйти за пределы кладбища и пытаются перерезать трассу Т-05-04, - военно-политический обозреватель Коваленко
16:20
Лучший способ борьбы с теневым сигаретным бизнесом – это когда каждый покупатель превращается в проверяющего, – эксперт Олег Гетман
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV