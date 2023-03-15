На освобожденной территории Николаевской области восстановили пять мостов
По состоянию на 15 марта, за четыре месяца, на деоккупированной территории Снигиревщины Николаевской области восстановили пять переправ
Об этом информирует глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.
"Прошло чуть больше 4 месяцев с момента деоккупации Снигиревщины и за это время восстановлено уже 5 мостов, ведущих к нашей громаде, 3 из которых непосредственно на территории Снигиревской ОТГ", - написал Кухта.
Сегодня, 15 марта, в эксплуатацию был введен новый Нововасиловский мостовой переход.
Сообщается, что местные жители самостоятельно возобновили переправу во время оккупации.
"История восстановления Нововасиловского моста очень интересна, ведь после деоккупации люди не ждали, пока кто-то придет и сделает сообщение с центром громады, они объединились и самостоятельно восстановили проезд. Такие инициативы нужно поддерживать и именно поэтому, благодаря инициативе Снигиревской военной администрации и профессионализму ребят из 36-го путевосстановительного полка, был построен новый постоянный мост", - подчеркнул глава МВА.
- 11 января 2023 года в Украину прибыла первая партия мостов из Норвегии. Караван с гуманитарной помощью переправ отправился в декабре 2022 года.
- 17 января в Украину прибыла последняя партия временных мостовых переправ, подаренных Норвегией в декабре 2022 года. Их установят на деоккупированных территориях.
- 1 марта Украина получила от Швеции 14 секций понтонов, из которых можно формировать переправы, и четыре катера, которые можно использовать в качестве понтонных переправ.
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