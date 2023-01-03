На освобожденной территории Николаевщины обнаружили очередную пыточную россиян
На деоккупированной территории Николаевской области Служба безопасности Украины обнаружила еще одну пыточную российских захватчиков
Об этом информирует СБУ.
Пыточная была обустроена на территории частного дома в оккупированном поселке Александровка. В ней захватчики насильно удерживали и жестоко пытали местных жителей, отказывавшихся от сотрудничества с оккупантами.
Гражданских, по данным СБУ, душили полиэтиленовыми пакетами, избивали тяжелыми предметами и применяли электрошокер. У них таким жестоким способом пытались выяснить адреса пребывания украинских патриотов, в частности участников движения сопротивления.
Во время осмотра пыточной правоохранители обнаружили "орудие" для пыток. Также были установлены украинские граждане, которых российские захватчики незаконно удерживали и пытали в течение месяца.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).
- 21 ноября правоохранители обнаружили пыточные россиян в четырех зданиях в освобожденном Херсоне.
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