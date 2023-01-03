На освобожденной территории Николаевщины обнаружили очередную пыточную россиян

Об этом информирует СБУ.

Пыточная была обустроена на территории частного дома в оккупированном поселке Александровка. В ней захватчики насильно удерживали и жестоко пытали местных жителей, отказывавшихся от сотрудничества с оккупантами.

Гражданских, по данным СБУ, душили полиэтиленовыми пакетами, избивали тяжелыми предметами и применяли электрошокер. У них таким жестоким способом пытались выяснить адреса пребывания украинских патриотов, в частности участников движения сопротивления.

Во время осмотра пыточной правоохранители обнаружили "орудие" для пыток. Также были установлены украинские граждане, которых российские захватчики незаконно удерживали и пытали в течение месяца.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

21 ноября правоохранители обнаружили пыточные россиян в четырех зданиях в освобожденном Херсоне.