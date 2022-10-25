На освобожденной территории Донецкой области обнаружили тела троих погибших во время оккупации
За сутки на освобожденных территориях Донетчины обнаружила тела трех человек, погибших во время оккупации
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Тело одного из погибших обнаружили в Ставках, а еще двоих – в Дробышеве. Также за сутки 24 октября на Донетчине в Бахмуте от рук россиян погибли семеро гражданских.
Всего за время полномасштабной войны в Донецкой области россияне убили 1095 мирных жителей, еще 2468 - получили ранения. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, где точное их количество пока невозможно посчитать.
- 24 октября ВСУ отразили атаки российской армии в Луганской и Донецкой областях и вытеснили ее из отдельных населенных пунктов.
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