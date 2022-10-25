Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Тело одного из погибших обнаружили в Ставках, а еще двоих – в Дробышеве. Также за сутки 24 октября на Донетчине в Бахмуте от рук россиян погибли семеро гражданских.

Всего за время полномасштабной войны в Донецкой области россияне убили 1095 мирных жителей, еще 2468 - получили ранения. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, где точное их количество пока невозможно посчитать.

24 октября ВСУ отразили атаки российской армии в Луганской и Донецкой областях и вытеснили ее из отдельных населенных пунктов.