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На освобожденной территории Донецкой области обнаружили тела троих погибших во время оккупации

25 октября, 2022 вторник
09:56
война с Россией

За сутки на освобожденных территориях Донетчины обнаружила тела трех человек, погибших во время оккупации

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Тело одного из погибших обнаружили в Ставках, а еще двоих – в Дробышеве. Также за сутки 24 октября на Донетчине в Бахмуте от рук россиян погибли семеро гражданских.

Всего за время полномасштабной войны в Донецкой области россияне убили 1095 мирных жителей, еще 2468 - получили ранения. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, где точное их количество пока невозможно посчитать.

  • 24 октября ВСУ отразили атаки российской армии в Луганской и Донецкой областях и вытеснили ее из отдельных населенных пунктов.

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