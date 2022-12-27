Об этом сообщает Национальная полиция Николаевщины .

"На освобожденной от российских оккупантов территории Николаевщины продолжаются стабилизационные мероприятия, в частности работа следователей по эксгумации тел умерших", - подчеркивают в пресс-службе.

В частности, в селе Центральное 82-летняя женщина погибла в результате попадания российского снаряда во двор собственного дома. Старушка находилась во дворе и получила многочисленные мино-взрывные травмы. Из-за оккупации рашистов семья похоронила ее между деревьями в саду, рядом с домовладением.

В селе Вавилово на огороде частного дома обнаружили захоронение еще одной 64-летней местной жительницы, умершей по болезни. Ее похоронила семья самостоятельно, тоже на территории дома.

Также в селе Любомировка во дворе жена похоронила мужчину, погибшего из-за обстрелов российских захватчиков. Еще троих – местные отнесли на кладбище.

Со двора местной исправительной колонии правоохранители эксгумировали тело. Осужденный умер по болезни.

"Правоохранители провели эксгумацию умерших и направили их тела на судебно-медицинскую экспертизу. После установления окончательной причины смерти тела вернули родственникам для перезахоронения по всем обычаям", - добавляют в НПУ.

10 ноября стало известно об освобождении Снигиревки Николаевской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb