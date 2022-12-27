На освобожденной Снегиревщине Николаевской области эксгумировали тела еще семерых мирных жителей
На деоккупированной Николаевщине в Снегиревской области правоохранители эксгумировали тела семи украинцев, которых из-за оккупации похоронили с нарушениями
Об этом сообщает Национальная полиция Николаевщины .
"На освобожденной от российских оккупантов территории Николаевщины продолжаются стабилизационные мероприятия, в частности работа следователей по эксгумации тел умерших", - подчеркивают в пресс-службе.
В частности, в селе Центральное 82-летняя женщина погибла в результате попадания российского снаряда во двор собственного дома. Старушка находилась во дворе и получила многочисленные мино-взрывные травмы. Из-за оккупации рашистов семья похоронила ее между деревьями в саду, рядом с домовладением.
В селе Вавилово на огороде частного дома обнаружили захоронение еще одной 64-летней местной жительницы, умершей по болезни. Ее похоронила семья самостоятельно, тоже на территории дома.
Также в селе Любомировка во дворе жена похоронила мужчину, погибшего из-за обстрелов российских захватчиков. Еще троих – местные отнесли на кладбище.
Со двора местной исправительной колонии правоохранители эксгумировали тело. Осужденный умер по болезни.
"Правоохранители провели эксгумацию умерших и направили их тела на судебно-медицинскую экспертизу. После установления окончательной причины смерти тела вернули родственникам для перезахоронения по всем обычаям", - добавляют в НПУ.
- 10 ноября стало известно об освобождении Снигиревки Николаевской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.96
Покупка 39.96Продажа 40.69
-
EUR
Покупка 41.45Продажа 42.56
- Актуальное
- Важное