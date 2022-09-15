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На освобожденной от захватчиков Харьковщине задержали 16 чиновников оккупационной власти

15 сентября, 2022 четверг
14:11
Криминал

После деоккупации Харьковской области СБУ разоблачили и задержали 16 коллаборантов, которые поддерживали российских оккупантов и добровольно согласились занять руководящие должности в псевдооргане власти

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"За последние дни после деоккупации Харьковской области установлено местонахождение и задержаны 16 местных коллаборантов. Тринадцати из них уже сообщено о подозрении в совершении преступлений и одиннадцати избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В общей сложности правоохранители проверили около 7 тыс. лиц на освобожденной Харьковщине. Также получили списки с данными представителей оккупационной администрации и других коллаборантов.

"Выявлены реестры "налоговой службы" захватчиков. В эти "документы" оккупанты вносили все коммерческие структуры и их руководителей, которые финансировали вооруженную агрессию против Украины через уплату так называемых налогов в бюджет РФ", - сообщают в СБУ.

Правоохранители обнаружили брошенные оккупантами более 21 млн рублей и документы с доказательствами преступлений.

Ведутся следственные действия.

  • 12 сентября ВСУ вышли на границу с Россией в Харьковской области в районе села Терновая и подняли там украинский флаг. В этот же день Наталья Гуменюк заявила, что вражеские подразделения зажаты на правом берегу Днепра .
  • Также 12 сентября бойцы Сил специальных операций "Азов Харьков" и 14-й ОМБр освободили населенные пункты Терновая, Варваровка, Избицкое и Старица Харьковской области.
  • Контрнаступление украинских военных на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском.
  • Вооруженные силы Украины вернули уже около 6 тысяч квадратных километров временно оккупированных рашистами территорий.
  • 13 сентября стало известно, что ВСУ в Харьковской области за неделю освободили более 300 населенных пунктов, операция по деоккупации продолжается.
  • С 6 сентября ВСУ деоккупировали около 388 населенных пунктов Харьковской области.

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СБУ
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Харковщина
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