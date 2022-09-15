Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"За последние дни после деоккупации Харьковской области установлено местонахождение и задержаны 16 местных коллаборантов. Тринадцати из них уже сообщено о подозрении в совершении преступлений и одиннадцати избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В общей сложности правоохранители проверили около 7 тыс. лиц на освобожденной Харьковщине. Также получили списки с данными представителей оккупационной администрации и других коллаборантов.

"Выявлены реестры "налоговой службы" захватчиков. В эти "документы" оккупанты вносили все коммерческие структуры и их руководителей, которые финансировали вооруженную агрессию против Украины через уплату так называемых налогов в бюджет РФ", - сообщают в СБУ.

Правоохранители обнаружили брошенные оккупантами более 21 млн рублей и документы с доказательствами преступлений.

Ведутся следственные действия.