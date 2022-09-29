На освобожденной от россиян Харьковщине обнаружили тела семьи азербайджанцев, - СМИ
В освобожденном Чугуевском районе Харьковской области обнаружили останки семьи из Азербайджана
Об этом сообщает Report .
По данным издания, обнаружены тела 45-летнего Алишира Нурулаева, его жены и несовершеннолетнего ребенка. Семья погибла в результате российских ударов, когда оккупанты пытались занять район.
В настоящее время группа азербайджанцев, проживающих в Харьковской области, организовали их захоронение. Тела семьи оставались нетронутыми до деоккупации области.
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