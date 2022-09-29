Об этом сообщает Report .

По данным издания, обнаружены тела 45-летнего Алишира Нурулаева, его жены и несовершеннолетнего ребенка. Семья погибла в результате российских ударов, когда оккупанты пытались занять район.

В настоящее время группа азербайджанцев, проживающих в Харьковской области, организовали их захоронение. Тела семьи оставались нетронутыми до деоккупации области.

16 сентября стало известно, что на деоккупированных территориях Харьковщины обнаружили 10 застенков, которые россияне обустроили для гражданских.

17 сентября в освобожденной Казачьей Лопани обнаружили застенку кафиров.

По состоянию на 19 сентября на освобожденных территориях Харьковщины зарегистрировали 292 военных преступления, совершенных российскими войсками, большинство из которых - нарушение законов и обычаев войны.

20 сентября в Казачьей Лопане нашли еще две российские застенки.

22 сентября в Макарово в Харьковской области правоохранители эксгумировали тело мужчины, которого застрелил россиянин во время оккупации села.

26 сентября СБУ обнаружила очередную застенку в недавно деоккупированном селе Липцы Харьковской области.

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