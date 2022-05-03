На освобожденной от оккупации Киевщине обнаружены тела двух мужчин со следами пыток, - Офис генпрокурора

Об этом сообщает в телеграмме Офис Генпрокурора.

"По предварительной информации, военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации населенного пункта сначала пытали, а затем убили двух мирных жителей. Руки погибших были со сорванными ногтями и завязаны за спиной, на их телах обнаружены огнестрельные ранения", - говорится в сообщении.

В отношении этого преступления начато досудебное расследование.

Отметим, 2 мая Офис генпрокурора объявил первое подозрение по факту зверств оккупантов на Киевщине – она выдвинута росгвардейцу, который убил четырех мирных жителей.

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