На освобожденной от оккупации Киевщине обнаружены тела двух мужчин со следами пыток, - Офис генпрокурора
Во время проведения следственных действий на территории села Калиновка Макаровской ОТГ обнаружено несанкционированное захоронение двух мужчин со следами пыток
Об этом сообщает в телеграмме Офис Генпрокурора.
"По предварительной информации, военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации населенного пункта сначала пытали, а затем убили двух мирных жителей. Руки погибших были со сорванными ногтями и завязаны за спиной, на их телах обнаружены огнестрельные ранения", - говорится в сообщении.
В отношении этого преступления начато досудебное расследование.
- Отметим, 2 мая Офис генпрокурора объявил первое подозрение по факту зверств оккупантов на Киевщине – она выдвинута росгвардейцу, который убил четырех мирных жителей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.08
Покупка 31.08Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.64Продажа 33.76
- Актуальное
- Важное