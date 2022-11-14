Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



Роман Костенко прокомментировал ситуацию на Южном фронте и дальнейшие действия украинских сил.



"Сейчас строится линия обороны вдоль реки Днепр, проводятся стабилизационные действия в освобожденных населенных пунктах. Враг оставил много минирований, что создает большую проблему как для местного населения, так и наших войск. На моих глазах, когда я подъезжал к своему родному селу. Волшебное Херсонской области, взорвалось три машины, были погибли и ранены, то есть противник иногда грамотно заминировал пути своего отступления, чтобы замедлить темп наших войск, но мы все равно вовремя вышли на наши рубежи", - заметил полковник СБУ.



Костенко пояснил, что сейчас идет стабилизация, украинские силы занимают линию обороны по реке Днепр, также наблюдают, как занимает свою линию противник, чтобы в дальнейшем наносить поражение и уменьшить его наступательный потенциал, а также предотвратить переброску вражеских резервов и формирование складов с боеприпасами.



"Наши действия на Южном направлении будут состоять в обороне освобожденных территорий и в изматывании противника с целью уничтожения его боевого потенциала. Сейчас на этом направлении основная задача – выстроить серьезную оборону, закрыть небо, разминировать территории, взять под контроль все населенные пункты и вернуть туда правоохранительные органы, также начать исправлять гуманитарный кризис, созданный противником за время оккупации", - подчеркнул Роман Костенко.

11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтвердило ГУР Министерства обороны

Также известно, что с 7 по 13 ноября Силы обороны в Херсонской области освободили от захватчиков 179 сел и городов более чем на 4,5 тыс. кв. км территории

Кроме того, Алексей Гетьман, военный эксперт, отметил, когда наши HIMARS будут в Херсоне, то смогут контролировать не только левый берег реки Днепр, а почти весь Крым.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что освобождение Мелитополя перекрывает возможности российской группировки получать оружие и боеприпасы из России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb