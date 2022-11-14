На освобожденной Херсонщине прежде всего необходимо создать серьезную оборону и стабилизировать ситуацию, - полковник СБУ Костенко
Роман Костенко, полковник СБУ, отметил, что действия украинских сил на Южном направлении будут состоять в обороне освобожденных территорий и в изматывании противника с целью уничтожения его боевого потенциала
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
Роман Костенко прокомментировал ситуацию на Южном фронте и дальнейшие действия украинских сил.
"Сейчас строится линия обороны вдоль реки Днепр, проводятся стабилизационные действия в освобожденных населенных пунктах. Враг оставил много минирований, что создает большую проблему как для местного населения, так и наших войск. На моих глазах, когда я подъезжал к своему родному селу. Волшебное Херсонской области, взорвалось три машины, были погибли и ранены, то есть противник иногда грамотно заминировал пути своего отступления, чтобы замедлить темп наших войск, но мы все равно вовремя вышли на наши рубежи", - заметил полковник СБУ.
Костенко пояснил, что сейчас идет стабилизация, украинские силы занимают линию обороны по реке Днепр, также наблюдают, как занимает свою линию противник, чтобы в дальнейшем наносить поражение и уменьшить его наступательный потенциал, а также предотвратить переброску вражеских резервов и формирование складов с боеприпасами.
"Наши действия на Южном направлении будут состоять в обороне освобожденных территорий и в изматывании противника с целью уничтожения его боевого потенциала. Сейчас на этом направлении основная задача – выстроить серьезную оборону, закрыть небо, разминировать территории, взять под контроль все населенные пункты и вернуть туда правоохранительные органы, также начать исправлять гуманитарный кризис, созданный противником за время оккупации", - подчеркнул Роман Костенко.
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