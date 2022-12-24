Об этом говорится на сайте ГСЧС.

При работе на деоккупированных территориях украинские пиротехники обнаруживают значительное количество взрывоопасных предметов. Так, с начала работы на освобожденной Херсонской области обнаружили и обезвредили 11 346 единиц ВП.

Пиротехнические подразделения ДСНС Украины уже осуществили 1415 выездов и обследовали:

- 922,2 га территории;

- 125 объектов;

- 339,1 км дорог;

- 260,3 км ЛЭП;

- 19,7 км газопровода;

- 60 км ж/д путей;

- 598 домохозяйств.

Напомним, в ГСЧС рассказали о наиболее распространенных взрывоопасных предметах и как действовать при их обнаружении.

10 ноября Владимир Зеленский сообщал , что украинские саперы очистили уже почти половину из 300 тыс. кв. км, заминированных оккупантами.

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