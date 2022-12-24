На освобожденной Херсонщине обезвредили около 11 тыс. боеприпасов, - ГСЧС
На деоккупированной территории Херсонской области работники ГСЧС Украины обезвредили более 11 тыс. взрывоопасных предметов
Об этом говорится на сайте ГСЧС.
При работе на деоккупированных территориях украинские пиротехники обнаруживают значительное количество взрывоопасных предметов. Так, с начала работы на освобожденной Херсонской области обнаружили и обезвредили 11 346 единиц ВП.
Пиротехнические подразделения ДСНС Украины уже осуществили 1415 выездов и обследовали:
- 922,2 га территории;
- 125 объектов;
- 339,1 км дорог;
- 260,3 км ЛЭП;
- 19,7 км газопровода;
- 60 км ж/д путей;
- 598 домохозяйств.
- Напомним, в ГСЧС рассказали о наиболее распространенных взрывоопасных предметах и как действовать при их обнаружении.
- 10 ноября Владимир Зеленский сообщал , что украинские саперы очистили уже почти половину из 300 тыс. кв. км, заминированных оккупантами.
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