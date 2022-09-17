На освобожденной Харьковщине развернут мобильные госпитали, - Ляшко

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, цитирует Минздрав .

Он отмечает, что на освобожденных территориях уже приступили к работе команды медицины катастроф, которые помогают как стационарно, так и мобильными бригадами, посещая населенные пункты. Также определяют потребности в критически важных препаратах и формируют гуманитарные грузы.

"Также определяем потребность в критически важных лекарственных средствах: инсулинах, гипотензивных, препаратах тиреоидной группы и формируем гуманитарные грузы. В территориальных громадах, где больницы не имеют возможности функционировать или нужно их усилить, будем разворачивать с партнерами мобильные госпитали", - сказал он.

Отмечается, что сразу после освобождения Харьковщины работники Минздрава провели "медицинскую рекогносцировку". Благодаря этому выясняли, в каких медицинских услугах нуждается население.

Также результаты рекогносцировки показали, что в каждой территориальной громаде медицинские учреждения имеют значительные повреждения, некоторые почти полностью разрушены. В частности, в Балаклейской громаде в местной больнице осталось пять врачей на около 15 тыс. населения. Они работают в приспособленных помещениях, потому что помещение больницы заминировано и разрушено, оборудование уничтожено и разграблено российскими оккупационными войсками. Трое врачей оказывают первичную медицинскую помощь. Раньше их было 25. Кроме того, в громаде нет электро-, водо- и теплоснабжения, также есть проблемы с мобильной связью и доступ к интернету

Шевченковская громада также испытывает проблемы со связью. Кроме того, есть острая потребность в амбулаторных врачах. Больница в Изюме почти полностью разрушена и не может функционировать.

"По результатам медицинской рекогносцировки и профильного совещания в Минздраве уже принимаются решения по восстановлению или усилению медицинской инфраструктуры путем привлечения дополнительных команд медицины катастроф с ее последующим восстановлением. В настоящее время в область уже доставили необходимые лекарственные средства", - отмечают на сайте Минздрава.

17 сентября оккупанты обстреляли Чугуев на Харьковщине, в результате чего погибла 11-летняя девочка.