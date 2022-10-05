На освобожденной Харьковщине обнаружили замученных и скованных наручниками двух мужчин
На деоккупированной территории Харьковской области правоохранители обнаружили двух мужчин, которых рашисты сковали наручниками
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
На базе отдыха в селе Новоплатоновка правоохранители обнаружили два мертвых мужчины. Тела обнаружили в четырехметровой яме.
"Левая рука одного погибшего была соединена наручниками с правой рукой другого. Также при осмотре на черепе одного из мужчин обнаружен перелом левого височного участка, у второго - огнестрельное ранение черепа", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что мужчин убил российский спецназ, который во время оккупации там базировался "в составе 250-350 человек с периодической ротацией".
В настоящее время тела погибших направили на экспертизу.
"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", - добавляют в прокуратуре.
Также правоохранители изъяли восемь хомутов и две веревки.
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