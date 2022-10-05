На освобожденной Харьковщине обнаружили мумифицированные тела двух мужчин

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Тела обнаружили в подвальном помещении разрушенного дома.

"Обнаруженные останки направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы. Специалисты установят причину смерти людей", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

5 октября сообщили, что на деоккупированной Харьковщине обнаружили застенку , где россияне пленным вырывали зубы и закапывали в землю заживо.

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