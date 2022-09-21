На освобожденной Харьковщине обнаружили еще одну пыточную
В деоккупированном Купянске на Харьковщине обнаружили еще один застенок, в котором оккупанты издевались над мирными жителями
Об этом сообщил Офис генпрокурора.
По данным следствия, во время оккупации Купянска россияне обустроили еще один застенок в здании полиции. В полуподвальном помещении захватчики совершали физическое и психологическое насилие над людьми.
В камере, рассчитанной на четырех человек, содержались более 20. Пострадавшие отмечают, что они были вынуждены спать по очереди, поскольку мест не хватало.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК (нарушение правил и обычаев войны). Продолжается расследование, устанавливаются потерпевшие.
- После деоккупации была обнаружена пыточная в Балаклее.
- 17 сентября также обнаружили пыточнуюв Казачьей Лопане . Позже там были найдены еще две.
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