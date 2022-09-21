Об этом сообщил Офис генпрокурора.

По данным следствия, во время оккупации Купянска россияне обустроили еще один застенок в здании полиции. В полуподвальном помещении захватчики совершали физическое и психологическое насилие над людьми.

В камере, рассчитанной на четырех человек, содержались более 20. Пострадавшие отмечают, что они были вынуждены спать по очереди, поскольку мест не хватало.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК (нарушение правил и обычаев войны). Продолжается расследование, устанавливаются потерпевшие.

После деоккупации была обнаружена пыточная в Балаклее.

17 сентября также обнаружили пыточнуюв Казачьей Лопане . Позже там были найдены еще две.