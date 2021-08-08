На острове Змеиный установлены новые средства слежения за действиями противника

Во время посещения острова был "отработан комплекс практических вопросов", передает Еспресо.TV со ссылкой на краткий пресс-релиз ведомства.



"В частности, с личным составом были проведены занятия по подводному минированию, проверена готовность расчетов ПЗРК к выявлению и распознавания воздушных целей, а также разведчики выполнили упражнения стрельб из стрелкового оружия", - сообщили в ГУР.



Кроме того, на острове было установлено оборудование контроля за надводными и подводными целями, полученное от зарубежных партнеров.



По мнению многих украинских и зарубежных военных аналитиков, россияне могут попытаться высадиться на острове Змеиный.



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