На острове Змеиный установлены новые средства слежения за действиями противника
Сегодня, 8 августа 2021 года, начальник Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины полковник Кирилл Буданов проверил систему защиты на острове Змеиный
Во время посещения острова был "отработан комплекс практических вопросов", передает Еспресо.TV со ссылкой на краткий пресс-релиз ведомства.
"В частности, с личным составом были проведены занятия по подводному минированию, проверена готовность расчетов ПЗРК к выявлению и распознавания воздушных целей, а также разведчики выполнили упражнения стрельб из стрелкового оружия", - сообщили в ГУР.
Кроме того, на острове было установлено оборудование контроля за надводными и подводными целями, полученное от зарубежных партнеров.
По мнению многих украинских и зарубежных военных аналитиков, россияне могут попытаться высадиться на острове Змеиный.
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