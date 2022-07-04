На острове Змеиный снова развевается украинский флаг

Об этом в Медиацентре Украина-Укринформ сообщила начальница объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Знамя Украины на острове Змеиный установлено, - сказала Наталья Гуменюк. -Военная операция завершена, и территория возвращена под юрисдикцию Украины".

Начальник объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины отметила, что на остальной территории украинские войска продвигаются медленно, однако уверенно.

"Сначала мы освобождаем территорию, закрепляемся там, а только потом об этом говорим", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

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Российские захватчики ночью, 30 июня, спешно эвакуировались с острова Змеиного.

Операция Вооруженных сил Украины против оккупационных войск на острове Змеиный продолжается. Украинские защитники поразили еще один вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь – С1".

27 июня Украина нанесла 10 точечных ударов по острову Змеиный и уничтожила еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс.

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