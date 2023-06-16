На острове Уайт в Англии обнаружили окаменевшие останки нового вида динозавров

Об этом информирует BBC .

Отмечают, что это первый вид новых динозавров, найденный на острове Уайт с 1865 года. Его обнаружили в породах, возраст которых составляет от 66 до 145 млн лет.

Новый вид назвали Vectipelta barretti означает кончик шляпы для профессора Пола Барретта, на протяжении 20 лет работавшего в Музее естественной истории в Лондоне. Он отметил, что "очень рад, что его признали таким образом", и настаивал на том, что "любое физическое сходство случайно".

Новый вид, хоть и был страшен на вид со своей похожей на клинок броней, впрочем, питался только растениями. Также он имеет определенное сходство с видом обнаружившихся на острове Уайт анкилозавров Polacanthus foxii, однако ученые не считают, что эти два вида были тесно связаны. По их мнению, недавняя находка имела другую шею, спину, тазовые кости и больше шиповатых доспехов.

Отмечают, что Vectipelta barretti имеет больше общего с анкилозаврами, ранее обнаруженными в Китае. Это свидетельствует о том, что эти динозавры свободно перемещались из Азии в Европу в раннем меловом периоде.

Научный сотрудник Музея естествознания Стюарт Понд сказал, что новая находка проливает свет на разнообразие видов динозавров, присутствовавших на территории Англии в те времена. По его словам, это открытие приведет к повторному анализу подобных остатков, которые, как предполагали ученые, принадлежат Polacanthus foxii.

Команда, обнаружившая останки, добавила, что место, где их обнаружили, является важнейшим ресурсом для понимания того, как вымерли динозавры.