Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что специалисты обнаружили останки животного на острове Уайт у побережья Англии.

Найденные окаменевшие кости являются останками мясоядного динозавра. Размеры животного могут превышать величину всех известных видов, которые водились на территории современной Европы.

Палеонтологи считают зверя родственником крупнейшего динозавра, известного науке.

Ученые заявили 9 июня, что найденный скелет принадлежит динозавру, который жил на Земле около 125 млн лет назад в меловой период. Среди найденного: кости позвоночника, бедреные и хвостовые, а также некоторые фрагменты конечностей. На основе частичных останков специалисты предполагают, что динозавр достигал как минимум 10 метров в длину.

"Размер животного впечатляет. Это один из самых больших, а возможно самый большой, из известных сухопутных хищников, когда-либо существовавших в Европе", - сказал докторант Саутгемптонского университета в сфере палеонтологии Крис Баркер.

Отчасти основываясь на серии небольших бороздок на верхней части хвостового позвонка, ученые пришли к выводу, что зверь принадлежал к группе динозавров, называемых спинозаврами.

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