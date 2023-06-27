Об этом информирует The Guardian.

"Цветение и плодоношение под землей поражают и кажутся парадоксальными. Такие процессы, кажется, препятствуют опылению и распространению семян", - сказал один из исследователей.

Новый вид назвали Pinanga subterranea. Теперь, по словам исследователей, стало известно, что бородатые свиньи едят и разносят плоды этого вида пальм. Впрочем, ученым осталось выяснить, как и кто опыляет его цветы.

Отмечают, что немногие виды растений могут цвести и плодоносить под землей. До обнаружения Pinanga subterranea только одно растение могло поступать так же. Речь идет о подземной орхидее (Rhizanthella gardneri).

Также издание пишет, что Pinanga subterranea ранее уже была известна двум жителям острова Борнео, однако учёные ее не замечали. По мнению исследователей, этот случай показывает, что существует необходимость более тесного сотрудничества ученых с местными общинами.