Об этом Зеленский заявил 8 мая во время вечернего обращения, обнародованного Офисом президента.

По его словам, доклад руководителей разведки он заслушал на заседании Ставки.

"Докладывали и командующие оперативными направлениями, и Главком, и руководители разведки. Кстати, доклады Буданова и Литвиненко были особенно основательными, очень актуальными, и на их основе мы будем делать определенные шаги – шаги, которые укрепят нашу защиту", - пообещал Зеленский.

Он отметил, что также были доклады по подготовке наших подразделений, по поставкам боеприпасов.

"Провел совещание с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности по боеприпасам. Есть хорошие новости на этот счет. Разумеется, сейчас не время их обнародовать", - отметил Зеленский.

Он добавил, что также провел несколько совещаний с чиновниками.

"Первое совещание – по разминированию в Украине. По состоянию на сейчас более 170 тыс. кв.м нашей территории загрязнены неразорвавшимися минами и боеприпасами. В целом это оценивается во временных пределах довольно неприятно – мол, нужны десятилетия, чтобы разобраться с такой угрозой. Мы должны сделать это значительно быстрее. Готовим и специальную систему действий, которая поможет быстрее разминировать новую территорию после деоккупации. Активно работаем и с партнерами ради увеличения наших возможностей. В технике, в подготовке саперов и пиротехников. Со всеми, кто имеет опыт, кто имеет технологии, кто имеет финансовые возможности для поддержки, мы будем сотрудничать, чтобы сделать Украину снова чистой от российских мин", – рассказал Зеленский.

Он продолжил, что еще одно совещание касается разработки новой фундаментальной концепции безопасности для Украины.

"Комплексно дадим ответы на все вопросы безопасности страны. На законодательном уровне, на уровне правительственных решений, в конкретных практических вопросах. От защиты границы до новых условий безопасности для работы школ, от инфраструктурных основ безопасности экономики до реальной возможности гарантировать нашим людям такую защиту от террора , который имеет наиболее передовые государства мира. Все это будет представлено. Все это будет реализовано", - убежден Зеленский.